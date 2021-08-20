Haber Giriş: 20 Ağustos 2021 Cuma 15:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Köyceğiz'de orman yangını
[Fotoğraf: AA]
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.
Otmanlar Mahallesi Şeytanderesi mevkisinde daha önce soğutma çalışmasının yapıldığı belirtilen ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yeniden yangın başladı.
Yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan çalışma yürütülüyor.
Etiketler: Orman Yangını Muğla
Son Haberler
- 15:25
- 14:53
- 14:46
- 14:28
- 14:24
Sıradaki Haber
Selin vurduğu yerlerde hasar tespit çalışmaları tamamlandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz