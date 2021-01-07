Haber Giriş: 7 Ocak 2021 Perşembe 09:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kosova'daki patlamada yaralanan 2 kişi tedavi için Türkiye'ye getirildi
Kosova'nın Ferizovik şehrindeki bir restoranda önceki gün meydana gelen tüp patlamasında ağır yaralanan 4 kişiden 2’si tedavi için Türkiye'ye getirildi.
4 kişiyi Türkiye'de tedavi etmek için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Kosova'ya bir ambulans uçak gönderildi. Buradan yaralıların 2’sini alan ambulans uçak, saat 08:50'de Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne indi.
Yaralılar terminaldeki ambulanslara alınarak hastaneye sevk edildi. Ambulans uçağın diğer 2 yaralıyı da getirmek için Kosova'ya doğru yola çıkacağı açıklandı.
Yaralıların tedavileri Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi’nde yapılacak.
Etiketler: Sağlık Bakanlığı
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