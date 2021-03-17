Yaklaşık 3 ay önce koronavirüse yakalanan ve bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Ümit Ergenoğlu 15 Mart’ta hayatını kaybetti.

Çukurova Üniversitesi Mezarlığı’nda düzenlenen törenin ve kılınan cenaze namazının ardından, Prof. Dr. Ergenoğlu’nun cenazesi Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nden emekli babası Prof. Dr. Fuat Ergenoğlu’nun isteğiyle kendisi için ayrılan mezarlığa defnedildi.

“Benim yavrum herkese dokundu”

Evlat acısının dayanılmaz olduğunu söyleyen anne Ayfer Ergenoğlu, cenaze törenindeki konuşmasında “Allah kimselere evlat acısı vermesin. Dayanılmaz bir acı. Nur gibi bir çocuktu, herkese dokundu benim yavrum. Kimselere bir şey yapmadı, hasta kurbanı oldu” dedi.

Baba Fuat Ergenoğlu ise “Bunca sene uğraştı, didindi, tam vatanına, evlatlarına faydalı olacak bir dönemde gitti. Onlar kahraman ama bunu bilen yok” dedi.

Maske uyarısı yapmıştı

14 Eylül 2020’de sosyal medya hesabından maske hatırlatması yapan Ergenoğlu, paylaşımında “Maskesiz olmaz. Lütfen, herkes her koşulda maske takmaya, el hijyenine ve sosyal mesafeyi korumaya dikkat edelim” notuna yer vermişti.