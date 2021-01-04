Koronavirüs vücudun sinir sistemine de saldırıyor. Son zamanlarda virüse bağlı inme vakaları da sıklıkla görülmeye başlandı.

"Koronavirüse bağlı inme vakalarımız var"

Konuya ilişkin açıklama yapan Ankara Şehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Evren Yaşar, "Koronavirüse bağlı artık inme vakalarımız var. Sinir sistemi tutulumuna bağlı engellilik durumlarımız var. Yani koronavirüs artık tek başına sinir sistemini, kardiyak sistemi etkileyip engellilik oluşturabilen bir faktör" dedi.

İnme vakalarının önlenmesinde en önemli faktör ise dinlenme ve egzersiz. Virüse yakalanan kişinin önce hastalığı atlatana kadar dinlenmesi, taburcu olduktan sonra da egzersize başlaması gerekiyor.

"Hareketlerini artırmalarını öneriyoruz"

Dinlenme ve egzersizin inme riskini azalttığını ifade eden Prof. Dr. Evren Yaşar, "Hastalarımızın hastaneden taburcu olduktan sonra veya COVID-19'u geçirdikten sonra yavaş yavaş, 2-3 hafta sürede hareketlerini artırmalarını öneriyoruz. Hemen hızlı bir şekilde normal hayatlarına dönmelerini beklemiyoruz. Böyle bir beklenti içinde kendileri de olmasınlar" diye konuştu.

Hastalığı atlatanların düz zeminde hafif yürüyüşler yapması da öneriler arasında yer alıyor.