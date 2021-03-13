Haber Giriş: 13 Mart 2021 Cumartesi 00:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Koronavirüs dinlemeyen kumarcılara 86 bin lira ceza
[Fotoğraf: AA]
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde, koronavirüs tedbirlerini hiçe sayarak kahvehanede oyun oynayan 25 kişiye 86 bin 725 lira para cezası kesildi.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bahçelievler Mahallesi'nde Y.K'ye ait kahvehanede kumar oynandığını belirledi.
Ekiplerce kahvehaneye düzenlenen operasyonda, "sosyal mesafe kuralını ihlal etmek" ve "kumar oynamak" suçundan 25 kişiye toplam 86 bin 725 lira ceza kesildi.
İş yeri sahibi hakkında işlem yapıldı.
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri Sosyal Mesafe
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