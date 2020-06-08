Haber Giriş: Kaynak: DHA
Koronavirüs bulaşan 10 minibüs şoförünün taşıdığı yolcular aranıyor
[Fotoğraf: DHA]
Diyarbakır-Bismil arasında yolcu taşımacılığı yapan 10 minibüs sürücüsünde koronavirüs tespit edilmesi üzerine filyasyon ekiplerince yolcuların tespiti yapılıyor.
Diyarbakır ile Bismil ilçesi arasında yolcu taşımacılığı yapan 10 minibüs sürücüsü, koronavirüs semptomları üzerine cuma günü hastaneye başvurdu. 10 sürücüye yapılan test pozitif çıktı.
Bunun üzerine sürücüler salgın hastanelerinde tedaviye alındı. 10 sürücünün kullandığı minibüsler dezenfekte edilirken, filyasyon ekipleri ise minibüslerde yolculuk yapanların tespitine yönelik çalışma başlattı.
Etiketler: minibüs şöförü koronavirüs testi koronavirüsSon Güncelleme: 8 Haziran 2020 Pazartesi 17:04
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