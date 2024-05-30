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Türkiye
AA 30.05.2024 14:00

Köpeklerin saldırısından sonra kolunu kaybetti

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yaşayan ve 4 yıl önce köpeklerin saldırısına uğrayarak kolunu kaybeden 61 yaşındaki Huriye Kaya, yaşadığı travmanın etkisinden kurtulamadığını söyledi.

Köpeklerin saldırısından sonra kolunu kaybetti

Huriye Kaya, 2020 yılında memleketi Trabzon’un Of ilçesine çay hasadı için gitti. Çay bahçesine yakın bir bölgede üç köpeğin saldırısına uğrayan Kaya'yı yaşlı kadının çığlıklarını duyan çevredekiler kurtardı.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Kaya yedi ameliyat geçirdi.

Sol kolu dirsekten kesilen ve vücudunda ciddi yaralar bulunan Kaya, iki ay sonra hastaneden taburcu edildi.

"3 köpek beni yere düşürerek, sürükledi"

Kaya, olayın üzerinden 4 yıl geçmesine rağmen korku ve travmalarının sürdüğünü anlattı.

Köpek saldırısının bir anda gerçekleştiğini ifade eden Kaya, "Sabah saatlerinde normal yolumda yürürken birden köpeklerin saldırısına uğradım. 3 köpek beni yere düşürerek, sürükledi. Can havliyle çığlık attım ama önce duyan olmadı. Alman kurdu cinsi köpekler vücudumun her yerinden defalarca ısırırken, pitbull cinsi köpek de kolumu ısırdı ve uzun süre sıkarak bırakmadı." dedi.

Kaya, köpeklerin saldırısı sonucu kolunun koptuğunu belirtti.

Saldırının aklından bir an olsun çıkmadığını ifade eden Kaya, şöyle devam etti:

''Diğer köpekler beni sürekli ısırıyordu ama pitbull kolumu kaptı. Dakikalarca sıktı sonra da kemiğine kadar parçaladı. Bu anları ölene kadar unutmayacağım. Kendimi kurtarmaya çalıştıysam da başarılı olamadım. Birileri gelip beni bu halde yerde çırılçıplak buldu.

Onlara yalvardım yardım etmelerini istedim. Beni hastaneye götürdüler 10 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra normal servise çıktım ve uzun bir tedavi sürecim oldu. Kolumu kurtarmak için bütün doktorların seferber olduğunu gördüm ancak kangren oldu ve kalan az bir kısmı da kesmek zorunda kaldılar.''

"4 yıl geçti hala doğru düzgün uyuyamıyorum"

Hukuki sürecin hala devam ettiğini aktaran Kaya, devlet yetkililerinden yardım istedi.

Psikolojisinin çok bozuk olduğunu, tedavi gördüğünü belirten Kaya, ''Tedavimin bitince Çorlu'ya geldik. Eşim yüzde 60 engelli, bir kızım var eşinden ayrı ve 3 torunum var. Zaten yaşam ile mücadele ediyoruz ve üzerine psikolojim de çok kötü. Saldırının ardından 4 yıl geçti hala doğru düzgün uyuyamıyorum, rüyalarımda sürekli köpeklerle mücadele ediyorum. Psikolojik tedavi sürecim devam ediyor. Yoğun bir ilaç tedavisi sürüyor.'' dedi.

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