Bartın ili Merkez ilçeye bağlı Esbey köyünde ikamet eden İbrahim Çakır, köyün içinde bulunan köpeklerin bir karaca yavrusuna saldırdığını, yavrunun da kaçarken dere yatağına yuvarlandığını gördü.

Çakır hemen durumu jandarma ekiplerine haber verdi.

Ekipler yaralı karaca yavrusunu vatandaşların da yardımıyla mahsur kaldığı dere yatağından çıkartarak, bir vatandaşın bahçesine götürdü.

Minik karaca, tedavisi ve bakımının yapılması için Bartın Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edildi.

