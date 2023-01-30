İpekyolu ilçesine bağlı Selimbey Mahallesi'nde yaşayan çocuk, arkadaşlarıyla oynadığı sırada köpeğin saldırısına uğradı.

Boğazından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan çocuk, haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Çocuğun boğazını ısırdı

Ameliyata alınan çocuğun durumunun ağır olduğu öğrenildi. Haberi alan çocuğun yakınları da hastaneye geldi.

Olayı gören mahalledeki caminin imamı Muhammet Emin Küçük, gazetecilere, "Çocuklar sitenin bahçesinde top oynuyordu. Birden bana 'çabuk yetiş birşeyler oluyor' diye seslendiler. Gidip baktığımda köpek çocuğun boğazını ısırıyordu. Köpeğe bağırdım, bana da saldırdı. Daha sonra uzaklaştı. Ambulansı aradık. Sağlık ekibi gelene kadar çocuğun boğazına tampon yaptım." diye konuştu.