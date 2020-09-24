Bayburt'ta Kop Dağı Tüneli inşaatında patlama meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ve AFAD ekipleri, 8 yaralıya ulaştı. 7 yaralı ambulanslarla Bayburt Devlet Hastanesi'ne bir yaralı da Erzurum'a sevk edildi.

"Metangazı sıkışması olduğuna dair AFAD ekiplerinin ilk belirlemesi var"

Ekiplerin olay yerinde incelemeleri devam ediyor.

TRT Haber canlı yayınında konuşan Vali Cüneyt Epcim, şunları söyledi:

"İlk belirlemelere göre 8 yaralımız var. Metangazı sıkışması olduğuna dair AFAD ekiplerinin ilk belirlemesi var. İçerde herhangi bir işçimizin olmaması önemli bir avantaj. Yeni bir patlamanın olabileceği ihtimalini değerlendiren ekipler seferber olmuş durumda. Yaralılarımızın durumu iyi, Bayburt Devlet Hastanesi’ne kaldırıldılar. Ağır olan 1 yaralı Erzurum’a sevk edildi. Hayati tehlikesinin olmadığını biliyoruz."

Vali Epcim, 6 bin 500 metre olarak planlanan tünelin 2 bin 500 metresinde patlamanın meydana geldiğini açıkladı.