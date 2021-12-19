Haber Giriş: 19 Aralık 2021 Pazar 14:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Konya'da yüz yüze eğitime kar engeli
[Fotoğraf: AA]
Konya'da etkili olan kar nedeniyle 24 ilçede yüz yüze eğitime 1 gün süreyle ara verildi. Eğitim çevrim içi gerçekleştirilecek.
Konya İl Milli Eğitim Müdürü Seyyit Ali Büyük, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, tamamı Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Konya merkeze bağlı 24 ilçede, 20 Aralık Pazartesi günü eğime bir gün ara verildiğini duyurdu.
Buna göre merkez ilçeler Meram, Selçuklu ve Karatay ile Cihanbeyli, Ahırlı, Altınekin, Akören, Bozkır, Derebucak, Çeltik, Derbent, Hadim, Taşkent, Sarayönü, Yalıhüyük, Yunak, Doğanhisar, Ilgın, Akşehir, Kadınhanı, Hüyük, Seydişehir, Beyşehir ve Çumra ilçelerinde eğitim çevrim içi gerçekleştirilecek.
Etiketler: Kar Yağışı Konya Son Dakika
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