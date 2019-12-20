Türkiye
Konya'da oto hırsızlarına operasyon20 Aralık 2019 Cuma 09:28 - Son Güncelleme 20 Aralık 2019 Cuma 09:35
Konya'da motor ve şase numaraları değiştirilmiş, toplam 1 milyon lira değerinde 7 araç ele geçirildi.
[Fotoğraf: DHA]
Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, son 2 ayda farklı illerden Konya'ya motor ve şase numaraları değiştirilerek, 'change' yapılmış 7 aracın giriş yaptığını tespit etti. Polis, teknik ve fiziki takibin ardından düzenlediği operasyonla araçları ele geçirdi. 10 şüpheli hakkında da adli soruşturma başlattı.
Şüphelilerin, hasarlı araçların motor ve şase numaralarını değiştirip, yeniden piyasaya sürdükleri saptandı. Toplam piyasa değerleri 1 milyon lira olan araçlar emniyet otoparkına götürüldü.
Kaynak: DHA
Etiketler: oto hırsızlık oto change motor şase numarası