Haber Giriş: 19 Aralık 2021 Pazar 14:53Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Konya'da eğitime kar engeli
[Fotoğraf: AA]
Konya'da etkili olan kar nedeniyle 17 ilçede eğitime 1 gün süreyle ara verildi.
Konya'da dün geceden itibaren etkisini sürdüren kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor.
Yoğun kar yağışı nedeniyle merkez Karatay, Meram ve Selçuklu ilçesi ile Beyşehir, Derebucak, Hüyük ve Seydişehir ilçelerine eğitime 20 Aralık tarihi itibariyle 1 gün süreyle ara verildi.
Kar yağışının etkisini artırması üzerine Ahırlı, Altınekin, Akören, Bozkır, Çeltik, Derbent, Hadim, Sarayönü, Yalıhüyük ve Yunak ilçelerinde de eğitime Pazartesi günü itibariyle 1 gün süreyle ara verildi.
Etiketler: Son Dakika Konya Kar Yağışı
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