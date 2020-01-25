Koronavirüs şüphesiyle hastaneye başvuran Çinli turistte vertigo çıktı
Haber Giriş: Kaynak: DHA
Konya'da bulantı ve kusma şikayeti üzerine hastaneye getirilen Çinli kadın turist, koronavirüs olabileceği şüphesiyle karantinaya alındı. Tetkikleri yapılan kadına vertigo teşhisi konuldu.
[Fotoğraf: DHA]
Konya İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, Çinli kadın turistte koronavirüse rastlanmadığı belirtildi.
Olayla ilgili Konya Valiliğinden yazılı açıklama yayımlandı. Açıklamada, "Konya Eğitim Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne 25 Ocak'ta tarihinde 2 gündür devam eden baş dönmesi, bulantı ve kusma nedeniyle koronavirüs enfeksiyonu şüphesi ile müracaat eden Çin uyruklu turist hastaya hastanede yapılan fizik muayene, tetkik ve görüntülemelerinin değerlendirilmesi sonucunda bening pozisyonel vertigo tanısı konulmuş olup, hastanın tanı ile ilgili tedavileri ve izlemi devam ediyor" denildi.
Çinli turist tedavisinin ardından taburcu edilecek.
Etiketler: koronavirüs şüphesi Konya çinli turistSon Güncelleme: 25 Ocak 2020 Cumartesi 23:33