Konya İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, Çinli kadın turistte koronavirüse rastlanmadığı belirtildi.

Olayla ilgili Konya Valiliğinden yazılı açıklama yayımlandı. Açıklamada, "Konya Eğitim Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne 25 Ocak'ta tarihinde 2 gündür devam eden baş dönmesi, bulantı ve kusma nedeniyle koronavirüs enfeksiyonu şüphesi ile müracaat eden Çin uyruklu turist hastaya hastanede yapılan fizik muayene, tetkik ve görüntülemelerinin değerlendirilmesi sonucunda bening pozisyonel vertigo tanısı konulmuş olup, hastanın tanı ile ilgili tedavileri ve izlemi devam ediyor" denildi.

Çinli turist tedavisinin ardından taburcu edilecek.