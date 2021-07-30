Merkez Meram ilçesi Hasanköy Mahallesi Enbiya Sokak'ta bir evde 7 kişinin ölü bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

Eve giren sağlık ekipleri, 7 kişinin de yaşamını yitirdiğini belirledi.

[Fotoğraf: AA]

Saldırının ardından ev ateşe verildi

İlk bilgilere göre, evdeki kişilerin silahla vurularak öldürüldüğü anlaşıldı.

Olayın ardından ateşe verildiği belirtilen evdeki yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Ölenlerin isimlerinin Yaşar, Barış, Serap, Serpil, İpek, Metin ve Sibel Dedeoğulları olduğu kaydedildi.

Konya Valisi Vahdettin Özkaya ve Emniyet Müdürü Engin Dinç, olay yerinde incelemelerde bulundu.

Olay yerinde incelemesini sürdüren polis ekipleri, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

[Fotoğraf: AA]