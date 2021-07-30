Haber Giriş: 30 Temmuz 2021 Cuma 19:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Konya'da bir evde 6 kişi ölü bulundu
Konya'nın Meram ilçesinde bir eve düzenlenen silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 6 kişi yaşamını yitirdi. Ekipler, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Merkez Meram ilçesi Hasanköy Mahallesi Enbiya Sokak'ta bir evde 6 kişinin ölü bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.
Eve giren sağlık ekipleri, 6 kişinin de yaşamını yitirdiğini belirledi.
[Fotoğraf: AA]
İlk bilgilere, ölen kişilerin silahla vurulduğu öğrenildi.
Olay yerinde incelemesini sürdüren polis ekipleri, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
[Fotoğraf: AA]
Sıradaki Haber
Düzce'de isteyen vatandaşlara "evde aşı" imkanı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz