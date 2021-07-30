Merkez Meram ilçesi Hasanköy Mahallesi Enbiya Sokak'ta bir evde 6 kişinin ölü bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

Eve giren sağlık ekipleri, 6 kişinin de yaşamını yitirdiğini belirledi.

[Fotoğraf: AA]

İlk bilgilere, ölen kişilerin silahla vurulduğu öğrenildi.

Olay yerinde incelemesini sürdüren polis ekipleri, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

[Fotoğraf: AA]