Haber Giriş: 5 Ağustos 2021 Perşembe 18:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Konya'da 7 kişiyi öldüren katil zanlısı adliyeye sevk edildi
[Fotoğraf: AA]
Konya'da 7 kişinin silahla öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan zanlı Mehmet Altun, adliyeye sevk edildi.
Bozkır ilçesine bağlı Üçpınar Mahallesi'nde polis ve jandarma ekiplerinin arama tarama faaliyeti sırasında saklandığı mezarlıkta dün yakalanan Mehmet Altun'un emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Zanlı, özel harekat ve çevik kuvvet polisleri eşliğinde, geniş güvenlik önlemleri altında Konya Adliyesi'ne sevk edildi.
Olay
Konya'nın merkez Meram ilçesinde 30 Temmuz'da yaşanan olayda, bir evden silah sesleri geldiği ihbarı üzerine bölgeye giden polis ekipleri, Yaşar, Barış, Serap, Serpil, İpek, Metin ve Sibel Dedeoğulları'nın cesediyle karşılaşmış, yapılan incelemede aynı aileden 7 kişinin, silahla öldürüldüğü belirlenmişti.
Katil zanlısı Mehmet Altun, dün Bozkır ilçesine bağlı Üçpınar Mahallesi'ndeki mezarlıkta yakalanmıştı.
Etiketler: Toplumsal Şiddet
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