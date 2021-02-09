Konya'da art arda depremler
AFAD'ın verilerine göre Konya'nın Tuzlukçu ilçesi merkezli 4,7, 4 ve 4,1 büyüklüğünde depremler oldu.
AFAD depremi sosyal medyada hesabından duyurdu. Konya'da 3 deprem meydana geldi.
Merkez üssü Tuzlukçu ilçesi olan depremler 4,7, 4 ve 4,1 büyüklüğünde gerçekleşti.
Saat 18.51 ve 18.52'de meydana gelen depremler yerin 7,1 kilometre derinliğinde oldu. 4,1 büyüklüğündeki deprem ise yerin 4,61 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Depremin yaklaşık 2-3 saniye sürdüğü belirtildi.
Konya'nın Tuzlukçu ilçesinde, saat 18.51'de 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.— Süleyman Soylu | Maske Mesafe Temizlik (@suleymansoylu) February 9, 2021
An itibariyle olumsuz bir durum söz konusu değildir.
Valiliğimiz bilgilendirme yapmaya devam edecektir.
Geçmiş olsun
Bakan Soylu: Olumsuz bir durum yok
AFAD Konya İl Müdürlüğü, kendilerine deprem sonrası olumsuz bir ihbar gelmediğini açıkladı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, depremin ardından olumsuz bir durumun söz konusu olmadığını ifade ederek, geçmiş olsun mesajını paylaştı.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 9, 2021
Büyüklük : 4.7 (Mw)
Yer : Tuzlukçu (Konya)
Tarih-Saat : 09.02.2021, 18:51:54 TSİ
Enlem : 38.5965 N
Boylam : 31.6318 E
Derinlik : 7.01 km
Detay : https://t.co/etzDLFjhlG@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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