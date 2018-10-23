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Konya merkezli FETÖ operasyonu: 50 gözaltı kararı

13 ilde Konya merkezli FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) yerleştirdiği askeri personelin "örgüt sorumluları" olduğu iddiasıyla 50 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

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Konya merkezli FETÖ operasyonu: 50 gözaltı kararı

Konya Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'ye yönelik soruşturmaları kapsamında, örgütün Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) yerleştirdiği askeri personelin "örgüt sorumluları" olduğu iddiasıyla 50 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 13 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Gözaltına alınan şüpheliler, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçiriliyor.

Kaynak: AA

Etiketler: tsk, Konya, fetö, askeri örgüt sorumlusu
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