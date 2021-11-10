Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, yağışlı ve bulutlu hava şartlarının bölgeyi terk etmesiyle, sıcaklıkların düşmesi sonucunda Konya, Karaman, Aksaray, Niğde'de gece ve sabah saatlerinde don görüleceği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, bu gece yarısından sonra etkili olması beklenen donun, cuma sabahına kadar sürebileceği, zirai faaliyetlerin devam ettiği bölgelerde çiftçilerden ve ilgililerden dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.