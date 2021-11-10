Haber Giriş: 10 Kasım 2021 Çarşamba 16:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde için don uyarısı
[Fotoğraf: AA]
İç Anadolu Bölgesi'nde Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde için don uyarısı yapıldı
Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, yağışlı ve bulutlu hava şartlarının bölgeyi terk etmesiyle, sıcaklıkların düşmesi sonucunda Konya, Karaman, Aksaray, Niğde'de gece ve sabah saatlerinde don görüleceği belirtildi.
Açıklamada ayrıca, bu gece yarısından sonra etkili olması beklenen donun, cuma sabahına kadar sürebileceği, zirai faaliyetlerin devam ettiği bölgelerde çiftçilerden ve ilgililerden dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.
Etiketler: Aksaray Hava Durumu İç Anadolu Bölgesi Karaman Konya Niğde
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