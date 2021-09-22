Azerbaycan uyruklu Qasımov İsgender Y. idaresindeki iplik yüklü tır, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıktı.

Refüjü aşıp karşı şeride geçen tır, 6 araca çarparak durabildi. Tırın dorsesi yan yattı, rulo iplikler yola saçıldı.

Bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. 2 kişi ise ayakta tedavi edildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.