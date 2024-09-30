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Türkiye
AA 30.09.2024 21:19

Kontrolden çıkan otomobil okul bahçesinin kapısını kırarak içeri girdi: 3 yaralı

İzmir'in Narlıdere ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin okulun bahçesinin kapısını kırarak içeri girmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Kontrolden çıkan otomobil okul bahçesinin kapısını kırarak içeri girdi: 3 yaralı
[Fotograf: AA]

Alınan bilgiye göre, S. Ç. A'nın kullandığı plakası henüz belirlenemeyen otomobil, kontrolden çıkarak Çatalkaya Mahallesi'ndeki bir özel okulun kapısını kırarak içeri girdi.

Bu sırada okulun dışında bulunan 6 yaşındaki K.A.A., H.Y. ve G.G.Ş., aracın çarpması sonucu yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Yaralılar çevre hastanelere kaldırılırken, araç sürücüsü ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Öte yandan okul yöneticileri, kadın sürücünün fren yerine gaz pedalına basması sonucu kazanın gerçekleştiğini ve olayda yaralanan öğretmen veya öğrenci olmadığını belirtti.

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