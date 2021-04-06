Haber Giriş: 6 Nisan 2021 Salı 11:54Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber, DHA
Konteynerlerde havasız kalan düzensiz göçmenler kurtarıldı
İzmir'de 3 konteynerde çok sayıda düzensiz göçmen yakalandı. Bitkin halde bulunan göçmelerin yasa dışı yollardan önce İzmir Limanı'na, ardından İtalya'ya götürülmeye çalışıldığı belirlendi.
Torbalı İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Karakol Komutanlığı ekipleri, Çapak Mahallesi'ndeki bir depoda, konteynerler içinde düzensiz göçmenler olduğu bilgisine ulaştı.
İhbar üzerine bölgeye giden jandarma ekipleri, 1'i tır üzerinde yüklü toplam 3 konteyner içinde, bisküvi kolileri arasına saklanmış çok sayıda göçmen yakaladı.
İzmir’de bir konteyner içerisinde yasa dışı yollardan yurt dışına gitmek isteyen göçmenler yakalandı. Detaylar @trthaber’de. pic.twitter.com/WnJEoexg1v— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 6, 2021
Havasızlıktan bitkin halde bulunan düzensiz göçmenlerin, önce konteyner içinde İzmir Limanı'na, buradan da gemiyle İtalya'ya götürülmeye çalışıldığı belirlendi.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler
Sıradaki Haber
Bitlis merkezli 17 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 32 gözaltı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz