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Kocaeli'nde zincirleme trafik kazası: 3 ölü, 2 yaralı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Gebze Muallimköy mevkisinde Anadolu Otoyolu'nun İstanbul'a gidiş yönünde bir kamyon, biri yabancı plakalı 2 de otomobilin karıştığı trafik kazası meydana geldi.
Kazada otomobilde bulunan 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerinin müdahale ettiği yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul yönündeki trafik kontrollü sağlanıyor.
Etiketler: Kocaeli Gebze zincirleme kaza trafik KazasıSon Güncelleme: 25 Ağustos 2020 Salı 02:28
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