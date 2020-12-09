Kocaeli polisi, ihbar üzerine Kartepe ilçesindeki bir depoya baskın düzenlendi.

Yapılan aramada, paketlenmiş ya da paketlenmeye hazır toplam 1070 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

[Fotoğraf: DHA]

Operasyonda, 20 litre gıda aroması, paketlemede kullanılan ambalaj ve terazi ile nargile tütünü imalatında kullanılan 2 miksere de el konuldu.

Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

[Fotoğraf: DHA]