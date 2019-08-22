Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte ve gümrük kaçağı içki satışı yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Derince ve Kandıra ilçelerinde belirlenen 6 adrese düzenlenen operasyonda, piyasaya sürülmek üzere imal edilen 733 litre ve satışa hazır 45 şişe sahte içki ele geçirildi.

Adreslerde yapılan aramada ise içki imalatında kullanılan fıçı, alkol damıtma borusu, 4 alkolmetre, 4 plastik varil ve 20 litre etil alkole el konuldu.

Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerden 2'si Emniyet Müdürlüğündeki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA