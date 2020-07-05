Haber Giriş: Kaynak: İHA
Kocaeli'de yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 14 yaralı
Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde, yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 14 kişi yaralandı.
Gebze ilçesi Tembelova mevkii Ankara istikametinde, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen yolcu otobüsü devrildi.
Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ile Karayolları ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Kazada ilk belirlemelere göre bir kişi hayatını kaybetti, yaralanan 14 kişi sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle otoyolun Ankara istikameti trafiğe kapandı.
İtfaiye ve Karayolları ekipleri, otobüsün olay yerinden kaldırılması için çalışma yürütüyor.
Etiketler: yolcu otobüsü GebzeSon Güncelleme: 5 Temmuz 2020 Pazar 22:42
Sıradaki Haber
Sivas'ta sulama kanalına düşen 2 çocuk öldü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz