Haber Giriş: 27 Aralık 2021 Pazartesi 21:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de tır kazası: Ankara istikametinde ulaşım sağlanamıyor
[Fotoğraf: AA]
Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde hafriyat yüklü tır, başka bir tıra çarparak devrildi. Tırdaki hafriyatın dökülmesi sonucu Ankara istikametinde ulaşım sağlanamıyor.
Otoyolun Ankara istikameti İzmit ilçesi Alikahya mevkisinde, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen hafriyat yüklü tır, başka bir tıra çarparak devrildi.
Hafriyatın dökülmesi sonucu yol ulaşıma kapandı, uzun araç kuyrukları oluştu.
Ekiplerin tırı kaldırma ve yolu temizleme çalışmaları devam ediyor.
Etiketler: Trafik Kazası
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