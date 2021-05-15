Bayraktar Mahallesi'nde psikolojik rahatsızlığı olduğu öğrenilen E.B., ailesini rehin aldı.

3 jandarmayı yaraladı

Silahla ateş açan E.B, babası Ali B'yi öldürdü, annesi Seher B, amcaoğulları Hüseyin ve Cafer B. ile kendisini ikna etmeye çalışan 3 jandarmayı yaraladı.

Çevrede geniş güvenlik önlemi alan jandarma ekiplerinin şüpheliyi ikna etme çalışmaları sürüyor.