Haber Giriş: 15 Mayıs 2021 Cumartesi 19:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de rehine krizi: 1 kişiyi öldürdü, 3'ü jandarma 6 kişiyi yaraladı
[Fotoğraf: AA]
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde ailesini rehin alan kişi, babasını öldürdü. Annesi ve iki amcaoğlu ile kendisini ikna etmeye çalışan 3 jandarmayı da yaraladı. Jandarma ekiplerinin şüpheliyi ikna etme çalışmaları sürüyor.
Bayraktar Mahallesi'nde psikolojik rahatsızlığı olduğu öğrenilen E.B., ailesini rehin aldı.
3 jandarmayı yaraladı
Silahla ateş açan E.B, babası Ali B'yi öldürdü, annesi Seher B, amcaoğulları Hüseyin ve Cafer B. ile kendisini ikna etmeye çalışan 3 jandarmayı yaraladı.
Çevrede geniş güvenlik önlemi alan jandarma ekiplerinin şüpheliyi ikna etme çalışmaları sürüyor.
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