Kocaeli'nin Gebze ilçesi Balçık mevkiinde bulunan plastik fabrikasında yangın meydana geldi.

Durumu fark eden işçiler hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin olay yerindeki müdahalesi sürüyor.