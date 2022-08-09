Haber Giriş: 9 Ağustos 2022 Salı 15:20Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kocaeli'de plastik fabrikasında yangın çıktı
[Fotograf: İHA]
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan bir plastik fabrikasında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Kocaeli'nin Gebze ilçesi Balçık mevkiinde bulunan plastik fabrikasında yangın meydana geldi.
Durumu fark eden işçiler hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.
İhbar üzerine olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin olay yerindeki müdahalesi sürüyor.
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