TÜPRAŞ Kavşağı mevkiindeki bir sanayi tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler kısa sürede tesisi sardı. Çalışanların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Tesisten çıkan siyah dumanlar, kentin birçok noktasından görülüyor.

Kocaeli’nin Körfez ilçesindeki Tüpraş rafinerisinin yanında bulunan bir petrol tesisinde yangın çıktı. Ekipler yangını söndürmek için müdahale ediyor. https://t.co/37OKmSONBs pic.twitter.com/6NvCJBFlP3 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 24, 2022

TÜPRAŞ itfaiyesi de destek veriyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi yangının söndürülmesi için çalışma yürütürken, TÜPRAŞ İtfaiyesi de çalışmalara destek veriyor.

Polis ekipleri, tesisin çevresinde araç ve yaya geçişlerini durdurdu.

"Yangın kontrol altında"

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, TRT Haber'e yaptığı açıklamada, "Saat 15.44 sularında yangın ihbarı üzerine itfaiye 6 dakika içerisinde olaya müdahale etti. 3 tesise sıçradı. Bölgedeki itfaiyeler seferber oldu, müdahaleye başladı. Can kaybı olmamamız en büyük tesellimiz. Yangın kontrol altında. Soğutma çalışmaları sürüyor" dedi.