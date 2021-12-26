Haber Giriş: 26 Aralık 2021 Pazar 17:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de özel halk midibüsü yayalara çarptı: 3 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde hafif ticari araçla çarpışarak savrulan özel halk midibüsü, aralarında anne ve kızının da olduğu 3 yaya çarptı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralıların tedavisi sürüyor.
İstasyon Mahallesi Gebze Marmaray Durağı mevkisinde sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen özel halk midibüsü, M.Y. idaresindeki hafif ticari araçla çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan midibüs, kaldırımdaki anne ve kızının aralarında olduğu 3 yayaya çarptı.
Kazada midibüsün altında kalan anne, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan 3 yaralı, çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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