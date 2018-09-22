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Kocaeli'de öğrencileri taşıyan midibüs devrildi: 1 ölü, 18 yaralı

Kocaeli'de ortaokul ve lise öğrencileri taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı.

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Kocaelide öğrencileri taşıyan midibüs devrildi: 1 ölü, 18 yaralı

Kocaeli Körfez'de sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 68 S 0462 plakalı midibüs, Anadolu Otoyolu'nun Şirinyalı mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, araçta bulunan ve ismi öğrenilemeyen 1 kişi yaşamını yitirdi, 18 kişi yaralandı.

Ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan birinin hayati tehlikesi bulunduğu belirtildi.

Otoyol bir süre trafiğe kapandı

Olay nedeniyle otoyolun İstanbul istikameti bir süre trafiğe kapandı. Kaza yapan aracın kaldırılmasının ardından bölgede ulaşım normale döndü.

Bu arada, midibüsteki öğrencilerin TEKNOFEST İstanbul'a gitmek üzere Aksaray'dan yola çıktığı öğrenildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Kocaeli, trafik Kazası
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