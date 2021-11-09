Beylikbağı Ankara ve Fikri Altıokka caddelerinin kesiştiği mevkide seyreden servis midibüsü dere yatağına devrildi.

Kocaeli’de kaza yapan okul servisi dere yatağına düştü. Kazada çok sayıda yaralı olduğu bildiriliyor.https://t.co/nelH10TW0J pic.twitter.com/wZPy72NLLU — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 9, 2021

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Kaza nedeniyle çok sayıda lise öğrencisi yaralandı.

Sağlık ekiplerinin yaralılara müdahalesi sürüyor.