Haber Giriş: 9 Kasım 2021 Salı 14:44Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kocaeli'de öğrenci servisi dere yatağına devrildi
[Fotoğraf: DHA]
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği öğrenci servis aracı dere yatağına devrildi. Kazada yaralanan öğrencilere sağlık ekiplerinin müdahalesi sürüyor.
Beylikbağı Ankara ve Fikri Altıokka caddelerinin kesiştiği mevkide seyreden servis midibüsü dere yatağına devrildi.
Kocaeli’de kaza yapan okul servisi dere yatağına düştü. Kazada çok sayıda yaralı olduğu bildiriliyor.https://t.co/nelH10TW0J pic.twitter.com/wZPy72NLLU— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 9, 2021
İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Kaza nedeniyle çok sayıda lise öğrencisi yaralandı.
Sağlık ekiplerinin yaralılara müdahalesi sürüyor.
Etiketler: Trafik Kazası
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