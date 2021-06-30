Haber Giriş: 30 Haziran 2021 Çarşamba 19:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de işçi servisi ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı
Anadolu Otoyolu Kocaeli kesiminde işçileri taşıyan servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 7 kişi yaralandı.
Anadolu Otoyolu İstanbul istikameti Derince mevkisinde işçileri taşıyan, sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen minibüs ile otomobil çarpıştı.
Kazada ilk belirlemelere göre 7 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı
Kaza nedeniyle kara yolunun İstanbul istikameti ulaşıma kapandı.
Etiketler: Trafik Kazası
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