Haber Giriş: 10 Kasım 2021 Çarşamba 14:46Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kocaeli'de geri dönüşüm fabrikasında yangın
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
Kartepe ilçesindeki Arslanbey Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren geri dönüşüm fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını fark eden çalışanlar, fabrikayı tahliye ederek itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine çevre ilçelerden bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
Bölgeden yükselen yoğun duman, kentin birçok noktasından görülüyor.
İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
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