Haber Giriş: 15 Nisan 2021 Perşembe 16:27Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Kocaeli'de fabrikada kazan patladı: 5 yaralı
[Fotoğraf: DHA]
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir fabrikada kazan patlaması sonucu 5 kişi yaralandı.
Olay, Körfez ilçesinde bulunan bir döküm fabrikasında meydana geldi.
Fabrikada üretimde kullanılan kazanın patlaması sonucu 5 kişi yaralandı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda, 112 sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yaralılara ilk müdahaleleri olay yerinde yapıldı.
Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.
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