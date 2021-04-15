Olay, Körfez ilçesinde bulunan bir döküm fabrikasında meydana geldi.

Fabrikada üretimde kullanılan kazanın patlaması sonucu 5 kişi yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda, 112 sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yaralılara ilk müdahaleleri olay yerinde yapıldı.

Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.