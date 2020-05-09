Haber Giriş: Kaynak: AA
Kocaeli'de fabrika yangını: Ekiplerin müdahalesi sürüyor
[Fotoğraf: AA]
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir fabrikada çıkan yangına, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.
Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi 2. Caddesi mevkiinde bulunan perde sistemleri üreten bir fabrikada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
[Fotoğraf: AA]
İtfaiye ekipleri, yangının söndürülmesi için çalışma başlattı.
Etiketler: yangın Kocaeli itfaiye fabrika yangınıSon Güncelleme: 9 Mayıs 2020 Cumartesi 08:19
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