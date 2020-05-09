Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi 2. Caddesi mevkiinde bulunan perde sistemleri üreten bir fabrikada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

[Fotoğraf: AA]

İtfaiye ekipleri, yangının söndürülmesi için çalışma başlattı.