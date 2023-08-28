Kocaeli'de atık kağıt deposunda yangın çıktı

Kocaeli’nin İzmit ilçesi Sanayi Mahallesi'nde bulunan geri dönüşüm toplama ayırma tesisinde yangın çıktı.

Pres makinesinin patlaması üzerine tesiste yangın çıktı.

Yangını gören çalışanlar can havli ile kendini dışarı atarak 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Yangın sebebiyle tesiste patlamalar meydana geliyor, ekiplerin söndürme çalışmaları devam ediyor.