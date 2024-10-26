Açık 17.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 26.10.2024 15:06

Kocaeli merkezli dolandırıcılık operasyonunda 35 şüpheli tutuklandı

İnternette verdikleri ilanlar üzerinden alışveriş yapmak isteyenleri, ürün bedeli ve kaparo alarak 4 milyon liraya yakın dolandırdıkları iddiasıyla yakalanan 47 şüpheliden 35'i tutuklandı.

Kocaeli merkezli dolandırıcılık operasyonunda 35 şüpheli tutuklandı

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Birimi tarafından siber suçların men ve takibine yönelik çalışmalar kapsamında gözaltına alınan 47 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Gebze Adliyesine sevk edilen 47 şüpheliden 35'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Vatandaşları yaklaşık 4 milyon lira dolandırmışlar

Polis ekipleri, zanlıların internette oluşturdukları ilanları arayarak alışveriş yapmak isteyenleri, ürün bedeli veya kapora almak suretiyle 4 milyona liraya yakın dolandırdıklarını belirlemiş, 22 Ekim'de Kocaeli, Adana, İstanbul, Osmaniye, Antalya, İzmir, Iğdır, Van, Manisa, Isparta, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Ankara ve Ağrı'da düzenlenen operasyonda 47 şüpheli gözaltına alınmıştı.

6 firari şüpheli aranıyor

Öte yandan 3'ü yurt dışında olmak üzere 6 firari şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

ETİKETLER
Kocaeli Dolandırıcılık Siber Suçlar
Sıradaki Haber
Camiye giren tilki cemaati gülümsetti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:39
MİT’ten PKK’ya TUSAŞ Harekatı
16:25
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşuyor
15:51
Bahçeli: Türkler ile Kürtlerin birbirini sevmesi farzdır
15:06
Camiye giren tilki cemaati gülümsetti
15:37
Okullarda ilk derste "Dersimiz Cumhuriyete Doğru" videosu izletilecek
14:40
Gazze'deki hükümet: İsrail, Gazze'nin kuzeyinde 22 günde en az 820 kişiyi öldürdü
Cumhuriyete uzanan yolda önemli rol üstlenen tarihi yapı: "İmalat-ı Harbiye Müzesi"
Cumhuriyete uzanan yolda önemli rol üstlenen tarihi yapı: "İmalat-ı Harbiye Müzesi"
FOTO FOKUS
TRT HABER, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde
TRT HABER, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ