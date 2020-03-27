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KKTC'den gelen öğrenciler yurda yerleştirildi
[Fotoğraf: AA]
KKTC'den gelen 130 öğrenci, yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında Uşak'taki öğrenci yurduna yerleştirildi.
KKTC Ercan Havalimanından 130 yolcusuyla kalkan Türk Hava Yollarına ait uçak, saat 21.00'de Uşak Havalimanına indi.
Uçakta ateşleri ölçüldükten sonra otobüslere bindirilen öğrenciler, gözlem altında tutulacakları Uşak'taki Latife Hanım Kredi ve Yurtlar Kurumu Öğrenci Yurduna getirildi.
Yurttaki tek kişilik odalara yerleştirilen öğrencilerin, 14 günlük karantina sürecinin ardından gidecekleri noktalara yönlendirileceği açıklandı.
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