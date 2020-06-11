Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Kızılırmak'a giren 4 kişiden 2'sinin cansız bedenine ulaşıldı
[Fotoğraf: AA]
Sivas'ta Kızılırmak'a giren ve kaybolan 3'ü çocuk, 4 kişiden 2'sinin cansız bedenine ulaşıldı.
Sivas'ın Kızılkavraz mevkisinde serinlemek için Kızılırmak'a girdikleri sanılan 3'ü çocuk 4 kişi kayboldu.
[Fotoğraf: AA]
Bilgi verilmesi üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Irmak kenarında giysilere rastlayan AFAD ekipleri, suda arama çalışması başlattı.
Son bilgilere göre Kızılırmak'a giren ve kaybolan 3'ü çocuk, 4 kişiden 2'sinin cansız bedenine ulaşıldı.
Etiketler: sivas haberler kızılırmakSon Güncelleme: 11 Haziran 2020 Perşembe 16:35
Sıradaki Haber
Kabuğu yosun tutmuş caretta caretta görüntülendi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz