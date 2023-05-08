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Türkiye
DHA 08.05.2023 11:16

Kız Kulesi açılışı için gün sayılıyor

İstanbul'un simgelerinden biri olan Kız Kulesi'nin restorasyon çalışmalarında sona gelindi, açılış için gün sayılıyor. Çevre düzenlemesi de yapılan Kız Kulesi'ndeki son durum görüntülendi.

Kız Kulesi açılışı için gün sayılıyor

Kız Kulesi'ndeki restorasyon çalışmaları tamamlanma aşamasında.

2021 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından restorasyon çalışması başlatılan Kız Kulesi'nin bu ay içinde açılması bekleniyor.

Fotoğraf: DHA

Çevre düzenlemesi de tamamlanan tarihi yapı açılışa sayılı günler kala görüntülendi.

Kız Kulesi açılışı için gün sayılıyor
Kız Kulesi açılışı için gün sayılıyor

 
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Üsküdar sahiline gelenler de Kız Kulesi'ni fotoğrafladı. Mümine Yüce, "Eski hali de güzeldi ama şimdi daha güzel. Bakım gerekiyordu, yapıldı. İnşallah bittiği zaman tekrar gelip görürüz" dedi.

Erhan Pideci ise, "Biz buraya sık sık geliriz, eski halinde taşlar vardı. Şimdi daha yeni ve bahçe düzenlemesi yapılıyor, daha iyi bir yapı ortaya çıkmış, neredeyse bitmiş" diye konuştu.

Fotoğraf: DHA

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İstanbul Kültür ve Turizm Bakanlığı Restorasyon
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