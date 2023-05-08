Kız Kulesi açılışı için gün sayılıyor

Kız Kulesi'ndeki restorasyon çalışmaları tamamlanma aşamasında.

2021 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından restorasyon çalışması başlatılan Kız Kulesi'nin bu ay içinde açılması bekleniyor.

Çevre düzenlemesi de tamamlanan tarihi yapı açılışa sayılı günler kala görüntülendi.

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Üsküdar sahiline gelenler de Kız Kulesi'ni fotoğrafladı. Mümine Yüce, "Eski hali de güzeldi ama şimdi daha güzel. Bakım gerekiyordu, yapıldı. İnşallah bittiği zaman tekrar gelip görürüz" dedi.

Erhan Pideci ise, "Biz buraya sık sık geliriz, eski halinde taşlar vardı. Şimdi daha yeni ve bahçe düzenlemesi yapılıyor, daha iyi bir yapı ortaya çıkmış, neredeyse bitmiş" diye konuştu.