Haber Giriş: 20 Mart 2021 Cumartesi 07:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kısıtlamayı ihlal edip, kahvehanede yakalanan 37 kişiye para cezası
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, bir kahvehanede oturdukları belirlenen 37 kişiye koronavirüs tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle para cezası uygulandı.
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri devriye sırasında Alidede Mahallesi'nde bir kahvehanenin açık olduğunu tespit etti.
Kahvehanede oturan ve güvenlik kamerasından polislerin geldiğini gören kişiler terasa kaçtı.
Terasta ve içerdeki 37 kişiye Covid-19 tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle para cezası verildi.
İş yeri ise zabıta ekiplerince mühürlendi.
Etiketler: Koronavirüs Tedbirleri Sokağa Çıkma Kısıtlaması
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