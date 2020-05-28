Diyarbakır'ın Talaytepe Mahallesi'ne bağlı bir mezrada, bir kişi sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen bayramda akrabalarını ziyaret etti. Sonrasında öksürük ve yüksek ateş şikayetiyle hastaneye kaldırıldı.

Kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı. Daha sonra devreye filyasyon ekipleri girdi. Hastanın temas ettiği 13 kişide de virüs tespit edildi. Mezra, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

[Fotoğraf: İHA]

Halkın ihtiyaçları ise vefa ekiplerince karşılanıyor.