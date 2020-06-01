Haber Giriş: Kaynak: AA
Kısıtlamanın ardından İstanbul güne hareketli başladı
[Fotoğraf: DHA]
Seyahat kısıtlamasının kalkması ve bazı işletmelerin açılması dolayısıyla İstanbul'da araç ve yaya trafiği gözlemlendi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı normalleşme adımları kapsamında kafe, restoran gibi işletmelerin de açılmasıyla şehirde araç ve yaya hareketliliği arttı. Saat 07.30 itibariyle İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 26 olarak ölçüldü.
[Fotoğraf: DHA]
Öte yandan işe gitmek için sokağa çıkanların maske takarak önlem aldıkları görüldü.
Etiketler: İstanbul sokağa çıkma kısıtlaması seyahat kısıtlamasıSon Güncelleme: 1 Haziran 2020 Pazartesi 08:03
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