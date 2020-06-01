Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı normalleşme adımları kapsamında kafe, restoran gibi işletmelerin de açılmasıyla şehirde araç ve yaya hareketliliği arttı. Saat 07.30 itibariyle İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 26 olarak ölçüldü.

[Fotoğraf: DHA]

Öte yandan işe gitmek için sokağa çıkanların maske takarak önlem aldıkları görüldü.