Türkiye
Kış hazırlıkları içerisindeki 7 terörist etkisiz hale getirildi24 Eylül 2019 Salı 12:57 - Son Güncelleme 24 Eylül 2019 Salı 13:09
Hakkari'nin Yüksekova ilçesi kırsalında Jandarma Özel Harekat timlerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 7 terörist etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Hakkari'nin Yüksekova ilçesi kırsalında hava destekli operasyon yapıldığı belirtildi.
İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince yapılan operasyonda, kış hazırlıkları içerisindeki 7 terörist, silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi.
Bölgede operasyonlar devam ediyor.
Kaynak: DHA
Etiketler: Özel Harekat Timleri hava operasyonu Hakkari