Haber Giriş: Kaynak: AA
Kırşehir'deki DEAŞ operasyonunda 15 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Kırşehir'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Irak uyruklu 15 şüpheli yakalandı. Zanlılardan bazılarının kısa süre önce yurda kaçak yollardan girdikleri belirtildi.
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Irak'ta terör örgütü DEAŞ bünyesinde faaliyet yürüttükleri değerlendirilen kişilerin kentte bulunduğu bilgisi üzerine operasyon başlattı.
Kent merkezinde şüphelilerin kaldıkları adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, Irak uyruklu 15 zanlıyı gözaltına aldı.
Yurda kaçak yollarla girdikleri belirlendi
Emniyetteki işlemlerinin ardından hastanede sağlık kontrolünden geçirilen 15 şüpheli, adliyeye sevk edildi.
Zanlılardan bazılarının kısa süre önce yurda kaçak yollardan girdikleri, Irak'ta bulundukları dönemde terör örgütü DEAŞ bünyesinde farklı görevler yaptıkları belirtildi.
Etiketler: Terör ÖrgütüSon Güncelleme: 2 Kasım 2020 Pazartesi 11:46
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