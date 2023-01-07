Haber Giriş: 7 Ocak 2023 Cumartesi 10:51Son Güncelleme: Kaynak: AA, İHA
Kırşehir'de buzlanma ve sis nedeniyle zincirleme kaza: 2 ölü, 7 yaralı
[Fotograf: İHA]
Kırşehir'in Akpınar ilçesinde buzlanma ve sis nedeniyle çok sayıda araç birbirine girdi. Aralarında polis aracının da bulunduğu kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybederken 7 kişi de yaralandı.
Kırıkkale - Kırşehir karayolu Akpınar ilçe girişinde aşırı buzlanma ve sis nedeniyle çok sayıda araç, zincirleme trafik kazasına karıştı.
Kazanın ardından çok sayıda polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edilirken, ilk bilgilere göre 2 kişi hayatını kaybetti 7 kişi de yaralandı.
Ekiplerin olay yerindeki kurtarma çalışmaları devam ederken kaza yerine gelen Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara incelemelerde bulundu.
Kaza nedeniyle Ankara istikametine araçların geçişine izin verilmiyor.
Etiketler: Buzlanma Kırıkkale Kırşehir Trafik Kazası
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