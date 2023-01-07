Kırıkkale - Kırşehir karayolu Akpınar ilçe girişinde aşırı buzlanma ve sis nedeniyle çok sayıda araç, zincirleme trafik kazasına karıştı.

Kazanın ardından çok sayıda polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edilirken, ilk bilgilere göre 2 kişi hayatını kaybetti 7 kişi de yaralandı.

Ekiplerin olay yerindeki kurtarma çalışmaları devam ederken kaza yerine gelen Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara incelemelerde bulundu.

Kaza nedeniyle Ankara istikametine araçların geçişine izin verilmiyor.