Haber Giriş: 29 Aralık 2021 Çarşamba 00:23Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kırklareli'nde sele kapılan kazlar böyle sürüklendi
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle birçok ev, cadde ve sokak sular altında kaldı. Bir grup kaz ise sele kapılarak sürüklendi. O anlar kameraya yansıdı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıların ardından Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde sağanak etkili oldu.
Şiddetini artıran sağanak nedeniyle bazı bölgelerde dereler taştı, birçok ev, cadde ve sokak su altında kaldı.
Sele kapılan kazlar kamerada
Yoğun yağış sonrası bir grup kaz sele kapıldı. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.
Bir süre suda sürüklendikten sonra gözden kaybolan kazların akıbeti bilinmiyor.
Etiketler: Sağanak
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