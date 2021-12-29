Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıların ardından Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde sağanak etkili oldu.

Şiddetini artıran sağanak nedeniyle bazı bölgelerde dereler taştı, birçok ev, cadde ve sokak su altında kaldı.

Sele kapılan kazlar kamerada

Yoğun yağış sonrası bir grup kaz sele kapıldı. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Bir süre suda sürüklendikten sonra gözden kaybolan kazların akıbeti bilinmiyor.